Текебаев будет готовиться к президентским выборам?

17 августа прошел съезд партии «Ата Мекен», был обнародован список кандидатов, которые будут участвовать в выборах.

В ходе съезда лидер партии Омурбек Текебаев заявил, что не будет участвовать в выборах.

Но и без этого он не смог бы участвовать. Как бы он участвовал, если не подошли к концу судебные разбирательства. Главный «ата-мекеновец» предпочитает извлекать выгоду из любой ситуации, поэтому на съезде выступил с пламенной речью, объявил, что уступает место молодежи. Так он хотел показать себя с хорошей стороны перед народом. Вместо этого мог бы честно сказать: «На мне висит судебное дело, иначе бы участвовал».

В любом случае поверить в то, что Омурбек Текебаев окончательно отдалится от политики и передаст свою партию в руки Жанара Акаева тяжело. Если он пройдет в парламент, то может руками Жанара управлять фракцией извне, преследовать собственные интересы. Потому что Текебаев сейчас не в том возрасте, чтобы уходить из политики. Он только временно вынужден отстраниться из-за судебных разбирательств.

Если же верить разговорам в узких кругах, главный «ата-мекеновец» уже сейчас готовится к президентским выборам, которые пройдут в 2023 году, хочет в последний раз попытать счастья.

Источник: газет «Майдан.kg» №27 от 19.08.2020 / стр. 7