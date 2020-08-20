За сутки выявлено 182 новых случая коронавируса и пневмонии

Всего с начала эпидемии 18 254 лабораторно подтвержденных случая, 24 253 клинико-эпидемиологически.
За сутки в Кыргызстане выявлено 182 новых случая коронавируса и пневмонии, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев 20 августа на брифинге по коронавирусу.
Разбивка по регионам:
- Жалал-Абадская область – 44 (20 / 24);
- Баткенская область — 37 (20 / 17);
- Бишкек — 23 (10 / 13);
- Чуйская область – 23 (12 / 11);
- Ошская область — 20 (0 / 20);
- Иссык-Кульская область – 13 (0 / 13);
- Таласская область – 9 (2 / 7);
- Ош – 7 (5 / 2);
- Нарынская область – 6 (1 / 5).
Всего с начала эпидемии 18 254 лабораторно подтвержденных случая, 24 253 клинико-эпидемиологически. Всего 42 507.
Источник: zdorovie.akipress.org
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