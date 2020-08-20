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За сутки выявлено 182 новых случая коронавируса и пневмонии

Всего с начала эпидемии 18 254 лабораторно подтвержденных случая, 24 253 клинико-эпидемиологически.

За сутки в Кыргызстане выявлено 182 новых случая коронавируса и пневмонии, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев 20 августа на брифинге по коронавирусу.

Разбивка по регионам:

- Жалал-Абадская область – 44 (20 / 24);

- Баткенская область — 37 (20 / 17);

- Бишкек — 23 (10 / 13);

- Чуйская область – 23 (12 / 11);

- Ошская область — 20 (0 / 20);

- Иссык-Кульская область – 13 (0 / 13);

- Таласская область – 9 (2 / 7);

- Ош – 7 (5 / 2);

- Нарынская область – 6 (1 / 5).

Всего с начала эпидемии 18 254 лабораторно подтвержденных случая, 24 253 клинико-эпидемиологически. Всего 42 507.

Источник:  zdorovie.akipress.org

           

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