Сегодня завершится прием списков кандидатов в депутаты ЖК

До 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.
Сегодня, 20 августа, политические партии, принимающие участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, должны завершить выдвижение списков кандидатов в депутаты.
До 18:00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить соответствующие документы для регистрации списков кандидатов.
До 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.
Всего в ЦИК поступили уведомления об участии в выборах депутатов ЖК от 44 партий, из гонки выбыл ряд партий.
Парламентские выборы назначены на 4 октября.
Источник: kg.akipress.org
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