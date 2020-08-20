Сегодня завершится прием списков кандидатов в депутаты ЖК

До 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Сегодня, 20 августа, политические партии, принимающие участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, должны завершить выдвижение списков кандидатов в депутаты.

До 18:00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить соответствующие документы для регистрации списков кандидатов.

До 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Всего в ЦИК поступили уведомления об участии в выборах депутатов ЖК от 44 партий, из гонки выбыл ряд партий.

Парламентские выборы назначены на 4 октября.

Источник: kg.akipress.org