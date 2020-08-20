Дефицитная Токтогулка. Будет ли электричество этой зимой?

Кыргызстан входит в осенне-зимний сезон 2020-2021 годов с дефицитом воды в Токтогульском водохранилище.

И если эту зиму мы еще протянем, то без импорта электричества следующий отопительный сезон будет критическим даже при наличии воды.

В ОАО «Электрические станции» 24.kg рассказали, куда делась вода и чего ждать зимой.

— Сколько воды сейчас есть в Токтогулке?

На 18 августа 2020 года объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 14 миллиардов 548 миллионов кубометров. Это почти на 2,3 миллиона кубометров меньше, чем в прошлом году. На сегодня приток воды составляет 561 кубометр в секунду, а расход — 363.

— Есть предположения, что энергетики знали о маловодном периоде. Но вместо того чтобы запасать воду, продавали ее соседям. Так ли это?

Вопрос о продаже воды некорректен. ОАО «Электрические станции» не продает воду, это невозможно. ОАО «Электрические станции» рассматривает и решает вопросы экспорта, импорта или обмена электроэнергии в зависимости от режима работы кыргызской энергосистемы.

На сегодня проблема накопления воды или сохранения объема воды в Токтогульском водохранилище остается напряженной. Поэтому вопроса о спуске воды из водохранилища не может быть.

ОАО «Электрические станции»

Кыргызстану необходимо импортировать недостающие энергетические ресурсы из соседних стран. Сейчас стоит вопрос сохранения воды в Токтогульском водохранилище для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 и 2021-2022 годов.

— Как ведется учет поступающей в Токтогулку воды и вырабатываемого электричества?

— Энергосистема работает таким образом, что каждый кубический метр воды, вытекающей из Токтогульского водохранилища вниз по течению, рассчитывается ежедневно. Вся пропускаемая вода проходит через четыре турбины Токтогульской ГЭС и вырабатывает электроэнергию. А вырабатываемая электроэнергия рассчитывается с помощью специально установленных считывающих устройств.

Режимно-диспетчерская служба ОАО «Электрические станции» постоянно контролирует водно-энергетический режим на гидроэлектростанциях.

Предоставляется подробная информация о водно-энергетическом режиме гидроэлектростанций системному оператору ОАО «Национальная энергетическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) и координационно-диспетчерскому центру Центральноазиатской интегрированной энергетической системы «Энергия».

Кроме того, с 2010 года в средствах массовой информации ежедневно публикуется информация о водной ситуации в Токтогульском водохранилище.

— Но слухи о продаже воды из Токтогулки при этом не уменьшаются. Возможен ли несанкционированный сброс воды?

— Из-за подозрений о продаже воды из Токтогульского водохранилища неоднократно создавались специальные комиссии из депутатов Жогорку Кенеша. Вместе со СМИ они изучали вопрос.

«Электрические станции» — единственная энергокомпания в КР, которая имеет в открытом доступе онлайн-камеру на своем объекте.

Для сброса воды через водосбросные сооружения, режимно-диспетчерская служба компании передает информацию в ОАО «НЭСК». И именно там дают команду начальнику смены каскада Токтогульских ГЭС. Начальник смены каскада отдает команду начальнику смены станции, а тот дежурному машинного зала. И именно этот сотрудник вместе с эксплуатационным персоналом ГЭС осуществляет открытие или закрытие затворов водосбросных сооружений. Делается это с фиксацией в оперативном журнале и суточных ведомостях всех параметров.

Единоличное открытие затворов водопропускных сооружений Токтогулки невозможно.

ОАО «Электрические станции»

— Каковы прогнозы по приточности Токтогулки? С каким объемом мы войдем в ОЗП и будем выходить из него?

— Прогнозные данные предоставляет «Кыргызгидромет». У него есть гидропосты в верховьях реки Нарын. Согласно окончательному прогнозу, ожидаемый объем притока воды в Токтогульское водохранилище в период вегетации 2020 года составляет в пределах от 7,59 до 10, 75 миллиарда кубометров, или 96 процентов от среднемноголетней нормы.

Водно-энергетические расчеты показывали, что без учета импорта электроэнергии или без увеличения нагрузки ТЭЦ Бишкека, объем воды к концу осенне-зимнего периода 2020-2021 годов будет ниже, чем минимальный рекомендуемый объем в 9,7 миллиарда кубометров.

Прохождение осенне-зимнего периода 2021-2022-го будет критическим даже при среднемноголетнем притоке воды.

ОАО «Электрические станции»

— Как избежать серьезных последствий для энергосистемы?

— Для сохранения водно-энергетических ресурсов и обеспечения необходимого объема воды на Токтогульском водохранилище необходим импорт электроэнергии.

— Чего потребителям ждать зимой? Будут ли веерные отключения?

— ОАО «Электрические станции» — генерирующая компания. Все выработанное электричество передается через ОАО «НЭСК» в распределительные компании. Но со стороны «Электрических станций» ограничений в выработке электроэнергии не будет. Водно-энергетический режим работы ГЭС и ТЭЦ позволяет перераспределять нагрузку.

— Как будет работать Бишкекская ТЭЦ? Не вырастет ли нагрузка на нее из-за малого количества воды в Токтогулке?

— Сейчас ведутся переговоры с коллегами из Казахстана по импорту электроэнергии в объеме 500 миллионов киловатт-часов. Предположительно, во второй половине сентября начнутся поставки электроэнергии. Вопросы по загрузке ТЭЦ Бишкека и увеличению заданных мощностей будут рассмотрены по факту приточности воды в Токтогульское водохранилище в августе и сентябре 2020 года.

— Не повторится ли сценарий января 2018 года в Бишкеке?

— Энергетики больше всех заинтересованы в безаварийном режиме работы своих объектов. ТЭЦ Бишкека на сегодня проходит все необходимые ремонтно-подготовительные работы. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в эти работы, но, несмотря на ограничения и временно закрытые границы, удалось не выбиться из графика. Идет процесс заготовки топлива. Согласно постановлению правительства для ТЭЦ Бишкека необходимо закупить 1,2 миллиона тонн угля, 4 тысячи тонн мазута и 36 миллионов 652 тысячи кубометров газа.

Источник: 24.kg