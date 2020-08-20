В списке «Бир Бола» креативная молодежь. Но…

Партия «Бир Бол» провела предвыборный съезд, обнародовала список кандидатов в депутаты.
Что тут скрывать, взглянув на список, человек останется доволен. Креативная молодежь, которая мыслит по-новому и уже добилась успеха. Всегда возглавлявший список Алтынбек Сулайманов на этот раз расположился на 10-й строчке.
Но если внимательно изучить список, кое-что заставляет задуматься и забеспокоиться. Почти все из списка в той или иной степени сотрудничали с Западом, пользовались грантовыми средствами для реализации тех или иных проектов. Если говорить напрямую, есть сомнения в том, что им действительно небезразлична судьба Кыргызстана. Что будет, если партия действительно добьется победы и эти люди станут депутатами? Будут плясать под дудку Запада и защищать интересы выделявших гранты на парламентском уровне?
Поэтому не нужно излишне радоваться тому, что в рядах «Бир Бола» одна молодежь. Время покажет, кто они на самом деле, каковы их истинные лица…
Источник: газет «Майдан.kg» №27 от 19.08.2020 / стр. 7
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