С начала 2020 года микрокредиты получили 382,8 тыс. граждан – на какие цели?

В I полугодии текущего года микрокредитными организациями выдано кредитов на сумму 16 114,7 млн. сомов, при этом число получателей составило 382,8 тысячи человек.

Как сообщает Нацстатком, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения, охваченного микрокредитованием, увеличилась почти на 30 процентов, а объем выданных микрокредитов - на 17,3 процента.

Наибольшие суммы микрокредитов выданы получателям Ошской (3 653,8 млн. сомов, или 22,7 процента от общего объема выданных микрокредитов) и Джалал-Абадской (2 563,5 млн. сомов, или 15,9 процента) областей, г. Бишкек (2 248,6 млн. сомов, или 14,0 процента), а также Чуйской (2 060,3 млн. сомов, или 12,8 процента) и Иссык-Кульской (1 798,6 млн. сомов, или 11,2 процента) областей.

Из общего объема выданных в I полугодии текущего года микрокредитов 34,9 процента направлено на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 25,8 процента заимствовано на потребительские нужды, 10,4 процента - в сферу торговли и общественного питания.

Уровень возвратности микрокредитов в соответствии с установленными сроками в I полугодии текущего года составил 90,2 процента, уменьшившись по сравнению с I полугодием прошлого года на 4,1 процентных пункта.

Источник: Кабар