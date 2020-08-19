“Ата Мекен” связана с семьей Матраимовых? Ответ партии

Однако в “Ата Мекене” заявили, что материал Темирова составлен на основе домыслов, а не фактов, как того требует журналистская этика.

Главный редактор Factcheck.kg Болот Темиров опубликовал видео, в котором говорит, что один из кандидатов от партии “Ата Мекен” Ин Ким Сен является близким другом Исламбека Матраимова, брата экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова.

“На фотография сделанных, на шерине Исламбека Матраимова можно заметить того самого Ин Ким Сена. Становится понятно, чьих людей вводит с список якобы оппозиционная партия“, – говорит Темиров.

Однако в “Ата Мекене” заявили, что материал Темирова составлен на основе домыслов, а не фактов, как того требует журналистская этика.

“Вывод строится на основании фотографий четырехлетней давности, снятых на различных неофициальных и торжественных мероприятиях, на которых присутствует тогда еще депутат фракции «Онугуу-Прогресс» Мирлан Бакиров, а также ряд ныне действующих кандидатов от различных партий. Во-первых, хотим обратить внимание, что Ким Ин Сен еще в 2018 году при смене руководства таможенной службы, был понижен в должности и вскоре был вынужден уволиться из ГТС КР. Во-вторых, кандидатура Кима была предложена ветераном партии «Ата Мекен» Асылбеком Тагаевым, который является членом партии при режимах Акаева, Бакиева и Атамбаева”, – отметили в партии.

Источник: reporter.kg