Не хочешь остаться без должности – иди на выборы!

У нас все хотят участвовать в парламентских выборах.
И чиновники, и безработные. И на этот раз растет число желающих участвовать в парламентских выборах. Есть только одна причина, по которой занимающие должности люди идут на выборы: придет новый созыв Жогорку Кенеша и будет утверждаться новый состав правительства. Вот тогда они рискуют оказаться за бортом.
А ведь фракция предложит на должность члена правительства своего человека, а действующие министры или другие члены правительства могут лишиться работы. Участвуя в выборах от какой-либо партии, ты гарантируешь себе должность на пять лет, даже если не получишь мандат.
Не сумевший проявить себя на должности министра сельского хозяйства Эркинбек Чодуев объявил, что идет на выборы с партией «Кыргызстан». Очевидно, что господин Эркинбек тем самым не хочет остаться без должности по итогам выборов.
Кроме того, глава ГСИН Мелис Турганбаев тоже ушел с должности, чтобы участвовать в выборах. Пока неизвестно, с какой партией он пойдет на выборы. По слухам, он тоже присоединится к партии «Кыргызстан».
Это только то, что известно. Не удивляйтесь, если после выборов на должности будут назначать всех тех же чиновников. Именно для этого они и участвуют в выборах.
Источник: газет «Майдан.kg» №27 от 19.08.2020 / стр. 6
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