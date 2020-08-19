Не хочешь остаться без должности – иди на выборы!

У нас все хотят участвовать в парламентских выборах.

И чиновники, и безработные. И на этот раз растет число желающих участвовать в парламентских выборах. Есть только одна причина, по которой занимающие должности люди идут на выборы: придет новый созыв Жогорку Кенеша и будет утверждаться новый состав правительства. Вот тогда они рискуют оказаться за бортом.

А ведь фракция предложит на должность члена правительства своего человека, а действующие министры или другие члены правительства могут лишиться работы. Участвуя в выборах от какой-либо партии, ты гарантируешь себе должность на пять лет, даже если не получишь мандат.

Не сумевший проявить себя на должности министра сельского хозяйства Эркинбек Чодуев объявил, что идет на выборы с партией «Кыргызстан». Очевидно, что господин Эркинбек тем самым не хочет остаться без должности по итогам выборов.

Кроме того, глава ГСИН Мелис Турганбаев тоже ушел с должности, чтобы участвовать в выборах. Пока неизвестно, с какой партией он пойдет на выборы. По слухам, он тоже присоединится к партии «Кыргызстан».

Это только то, что известно. Не удивляйтесь, если после выборов на должности будут назначать всех тех же чиновников. Именно для этого они и участвуют в выборах.

Источник: газет «Майдан.kg» №27 от 19.08.2020 / стр. 6