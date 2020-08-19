СДПК в прошлом. Куда теперь?

Многим интересно, какие депутаты будут участвовать в предстоящих парламентских выборах, какую партию они будут представлять.

Особенно интересно, кто уйдет из депутатов фракции СДПК.

Судя по достоверным данным, которые дошли до нас, около 20 депутатов фракции СДПК могут быть переизбраны в составе различных партий. Партию «Биримдик» представят следующие народные избранники: Торобай Зулпукаров, Марат Аманкулов, Улан Примов, Айнуру Алтыбаева, Айнура Осмонова, Аида Касымалиева, Абтандил Кулбараков, Омурбек Бакиров, Сайдолимжон Жураев, Бактыбек Жетигенов, Азамат Арапбаев и другие.

В список «Мекеним Кыргызстан» попали Иса Омуркулов, Жылдыз Мусабекова, Искендер Матраимов, Кожобек Рыспаев, Гулкан Молдобекова, Ильхом Маннонов.

Что касается Эльвиры Сурабалдиевой и Рыскелди Момбекова, то они связали свою судьбу с Омурбеком Текебаевым.

Источник: газет «Майдан.kg» №27 от 19.08.2020 / стр. 6