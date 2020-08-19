До конца 2020 года в 79 селах Кыргызстана появится чистая вода

До конца 2020 года в 79 селах Кыргызстана появится чистая вода.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

Он рассказал, что помимо внешних источников, из республиканского бюджета на обеспечение сел чистой питьевой одой было выделено 250 млн сомов.

«Кроме того, сейчас рассматривается выделение еще 250 млн сомов. Таким образом, в итоге из бюджета будет выделено 500 млн сомов», - сказал он.

Источник: Кабар