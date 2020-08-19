Игры кочевников продолжатся в Турции!

В этом году в связи с коронавирусной пандемией Всемирные игры кочевников, которые должны были пройти в Турции, были отложены на следующий год.
Стало известно, что турецкое правительство уже начало подготовку к играм.
Посольство КР в Турции сообщает, что игры кочевников пройдут в провинции Бурса. Отмечается, что турецкая сторона признает роль Кыргызстана как основателя игр кочевников и вклад в их популяризацию по всему миру. Стало известно, что намеченные на 2021 год игры у озера Изнир пройдут по традиционному сценарию.
Если учесть, что Турция частично располагается на европейском континенте и является экономически развитой, то на игры кочевников могут съехаться туристы со всей Европы, что повысит масштаб и статус состязаний. Конечно, это может только порадовать Кыргызстан, где зародились эти игры.
Источник: газет «Майдан.kg» №27 от 19.08.2020 / стр. 6
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