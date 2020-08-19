Начнут применять вакцину от COVID-19

Некоторое время назад в России была разработана вакцина от коронавируса.

Сообщалось, что ее скоро начнут применять.

Директор Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину начнут использовать через месяц.

«Массовая вакцинация может затянуться. Потому что готовый препарат после регистрации будет изучаться. И только потом начнет применяться на гражданах. Это займет примерно месяц», — сказал А. Гинцбург.

Источник: газет «Майдан.kg» №27 от 19.08.2020 / стр. 6