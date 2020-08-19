Глава ГСИН Мелис Турганбаев идет на выборы-2020

Председатель Государственной службы исполнения наказаний Мелис Турганбаев будет участвовать в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш.
Об этом Reporter.kg сообщили источники.
По предварительным данным, Турганбаев будет кандидатом от партии “Замандаш”.
В списке данной партии упоминался также экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев, лидером же является Женишбек Молдокматов.
Мелис Турганбаев родился 19 февраля 1962 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. 2014–2016 гг. – министр внутренних дел, с февраля 2019 года назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!