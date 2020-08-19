Глава ГСИН Мелис Турганбаев идет на выборы-2020

Председатель Государственной службы исполнения наказаний Мелис Турганбаев будет участвовать в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш.

Об этом Reporter.kg сообщили источники.

По предварительным данным, Турганбаев будет кандидатом от партии “Замандаш”.

В списке данной партии упоминался также экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев, лидером же является Женишбек Молдокматов.

Мелис Турганбаев родился 19 февраля 1962 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. 2014–2016 гг. – министр внутренних дел, с февраля 2019 года назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний.

Источник: reporter.kg