Задержан учитель за то, что собирал деньги на «питание директора»

Мэрия Бишкека выявила незаконный сбор денег в школе № 54.

О нарушении сообщили родители учеников, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Управление образования столичной мэрии по этому факту провело собственное расследование. Учитель, объявивший незаконный сбор с формулировкой «на питание директору и прочие расходы», уволен. Директору школы И. А. Борисовой объявлен выговор за нарушение запрета денежных сборов.

Теперь в управлении образования намерены рассмотреть вопрос увольнения директора.

В октябре 2019 года Министерство образования и науки издало приказ, запрещающий административному персоналу и педагогическому коллективу школ собирать с родителей учащихся любые денежные средства.

Представителям школ также запрещается участвовать в работе попечительских советов и родительских комитетов при рассмотрении финансовых вопросов.

В последние годы в Кыргызстане часто высказывается недовольство тем, что с родителей учащихся собирают деньги на различные школьные нужды. 13 сентября 2019 года в селе Военно-Антоновка Сокулукского района более 50 родителей школьников вышли на митинг. А в апреле 2019-го аналогичную акцию провели жители села Новопавловка этого же района, потребовав отчета за расходование средств из школьного фонда. Позже они организовали пикет уже у здания Жогорку Кенеша, после чего сменился директор местной школы.

По правде говоря, еще с марта школьники перешли на обучение в онлайн-режиме, но, несмотря на это, руководство столичных школ продолжает собирать у родителей деньги на ремонт, на дополнительные занятия и прочее. Соответствующим госучреждениям следует обратить на это внимание. Иначе недовольство родителей преображается в недовольство властью и даже президентом.

Источник: газет «Майдан.kg» №27 от 19.08.2020 / стр. 2