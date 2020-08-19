В Бишкеке начнут ездить электробусы

В Бишкеке могут появиться электробусы и для этого могут быть созданы все инфраструктурные условия, выделенная линия дороги.

Об этом сообщили из мэрии.

Мэрия Бишкека подписала меморандум о взаимопонимании между Азиатским банком развития (АБР) и Министерством финансов КР по проекту электрификации городского транспорта. По ее данным, финансовая емкость проекта оценена в $58,9 миллиона. АБР предусмотрит кредитную линию в $50 миллионов, часть суммы — около $15 миллионов — будет предоставлена на грантовой основе.

Основные расходы приходятся на приобретение электробусов, строительные работы и консультационные услуги. В рамках проекта консультанты, нанятые АБР, пропишут и подготовят техническое задание для конкурсных заявок на приобретение электробусов.

Сам проект состоит из четырех этапов:

— модернизация парка автобусов с нулевыми выбросами. Предусмотрено приобретение современных энергоэффективных аккумуляторных электробусов, зарядной инфраструктуры (подстанции, электромонтажные и строительные работы), оборудования для обслуживания автобусов. Электробусы будут универсальны, доступны для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) и пожилых людей;

— модернизация инфраструктуры автобусных депо. Будут построены всепогодные парковочные места для новых электронных автобусов как минимум в одном из депо городского троллейбусного управления;

— создание пилотного зеленого коридора мобильности для электробусов. Предлагается распределение дорожного движения по отдельным полосам, модернизация остановочных пунктов и другое;

— повышение устойчивости работы автобусов в Бишкеке.

Если этот план мэрии воплотится в жизнь, то это будет выгодно не только с экономической точки зрения, но и хорошо отразилось бы на экологической ситуации в столице, воздух стал бы чище.

Источник: газет «Майдан.kg» №27 от 19.08.2020 / стр. 2