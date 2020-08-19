За сутки 1 человек скончался от COVID-19

сего с начала эпидемии умерли 1054 человека (по старой статистике смертности - 1499).

В Кыргызстане за сутки от пневмонии, вызванной коронавирусом скончался 1 человек, сообщила 19 августа представитель Миндрава Айнура Акматова.

По ее данным, случай смерти зарегистрирован в Лейлекском районе Баткенской области.

Всего с начала эпидемии умерли 1054 человека (по старой статистике смертности - 1499).

Источник: zdorovie.akipress.org