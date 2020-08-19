На 19 августа зарегистрированы 179 новых случаев коронавируса. Всего — 42 325

За минувшие сутки в Кыргызстане выявлено 179 новых случаев коронавируса и пневмонии.
Об этом 18 августа сообщили в Республиканском штабе.
Из них 59 лабораторно подтвержденных случаев, 120 клинико-эпидемиологических случаев.
Они выявлены:
- Бишкек – 39(10 / 29)
- Иссык-Кульская область – 39 (3 / 36)
- Жалал-Абадская область – 26 (13 / 13)
- Ошская область – 24 (7 / 14)
- Чуйская область – 17 (5 / 12)
- Баткенская область – 22 (17 / 5)
- Ош – 8 (4/4)
- Нарынская область – 3 (0 / 3)
- Таласская область – 1 (0 / 1)
Всего за весь период эпидемии зарегистрировано 42 тыс. 325 случаев заражения. Из них 18 тыс. 184 лабораторно подтвержденных случаев, 24 тыс. 141 клинико-эпидемиологический случай.
Источник: zdorovie.akipress.org
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