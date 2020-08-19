В мэрии рассказали, где по Бишкеку установили камеры видеонаблюдения

Мэрия города Бишкек взяла курс на цифровую трансформацию столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, до начала пандемии городские службы, районные акимиаты разработали план действий по благоустройству и озеленению территории Ошского рынка.

«Для обеспечения безопасности горожан на территории рынка УВД Ленинского района установили 10 камер наружного видеонаблюдения, из них три круговых и семь обычных камер. На этом участке фиксируется больше всего преступлений. Общественный пункт мониторинга расположен в городском отделении милиции (ГОМ) №1 на улице Калыка Акиева 85, здесь установлено 4 компьютера», - рассказали в муниципалитете.

В мэрии отметили, что также рассматривается возможность установки дополнительных камер видеонаблюдения на пересечении улиц Кулиева и проспекта Чуй, Кулиева и Пушкина, Павлова и проспекта Чуй, Бейшеналиевой и проспекта Чуй, К.Бобулова и Пушкина, Киевской и Кулиева, Бейшеналиевой и Киевской, Кулиева и Рыскулова, Токтогула и Бейшеналиевой, Кулиева и Токтогула, на остановочном комплексе по проспекту Чуй (западная сторона «Беш-Сары».

«Системой видеонаблюдения теперь оснащен и парк имени Ю. Фучика, по периметру общественного пространства установлено 22 камеры. Пульт управления и центр мониторинга находятся в участковом пункте милиции (УПМ ГОМ) №1 на ул. Фучика, 18. Камеры уже работают, сейчас прорабатывается вопрос подключения данных камер к командному центру министерства внутренних дел»,- прибавили в мэрии.

Уточняется, что возобновлена работа по реализации проекта «Безопасный микрорайон». Установлено и подключено 52 камеры наружного наблюдения в микрорайоне «Джал».

Мэрия напомнила, что в рамках реализации I и II этапов программы «Безопасный город» на 17 перекрестках района установлены камеры контроля.

Источник: Кабар