Вопрос открытия детсадов должны решать местные власти

Вопрос открытия детских садов как государственных, так и частных должны решать местные власти.
Об этом 24.kg сообщила врач отдела гигиены детей и подростков департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Мария Кушубакова.
По ее словам, для дошкольных учреждений разработали руководство, которое уже утверждено министерствами здравоохранения и образования.
«Наши специалисты будут выезжать совместно с представителями органов местного самоуправления и смотреть, подлежит ли объект открытию. По Бишкеку ранее уже начинали эту работу, но в июле обострилась эпидситуация. Сейчас снова стоит этот вопрос. Возможно, детсады будут открываться, но только при условии соблюдения требований», — сказала Мария Кушубакова.
Если садики переполнены, их должны разуплотнять, никакой скученности, дистанция, дезсредства. Все это в руководстве написано.
Мария Кушубакова
«Дошкольники, естественно, могут быть без масок», — добавила она.
Напомним, при обсуждении вопроса открытия школ чиновники также ссылались на решение местных властей. Однако позже по решению республиканского штаба все равно запретили учебу в обычном режиме всем, кроме первоклассников.
Источник: 24.kg
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