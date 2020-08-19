Начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев пойдёт на выборы от партии «Биримдик»

Начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев будет участвовать в предстоящих выборах в парламент.

Об этом Reporter.kg сообщили источники.

Джумагазиев будет кандидатом от политической партии «Биримдик».

Канат Джумагазиев родился 10 февраля 1977 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности “юриспруденция”.

В органах внутренних дел с 1997 года. Занимал пост начальника ОВД Аламединского района Чуйской области, главы УВД Первомайского района Бишкека, начальника 10-го Главного управления МВД КР. С июля 2016 года по ноябрь 2017 года был начальником ГУВД Чуйской области, 24 ноября назначен начальником ГУОБДД МВД, с 7 февраля 2019 года является начальником ГУВД Бишкека.

Источник: reporter.kg