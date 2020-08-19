Айбек Мырза: «Решил не участвовать в выборах»

Я объединился с патриотическими силами и поднимаю ряд идей.
— Отвечу единомышленникам, друзьям и знакомым, которые задают мне вопрос: «Айбек, будешь участвовать в выборах? От какой партии?»
Я объединился с патриотическими силами и поднимаю ряд идей.
Суть следующая. Проведение конституционных реформ путем народного референдума:
— Отчетность власти перед народом (народный курултай);
— Форма правления (полностью президентское или полностью парламентское);
— Избирательная система (партийная, смешанная или одномандатная);
— Возвращение месторождений полезных ископаемых народу, чтобы они разрабатывались на благо народа;
— Возвращение государству незаконно приватизированных объектов и т. д.
Так как не нашлось партий, которые полностью поддерживают эти идеи, я решил не участвовать в выборах. С Божьей помощью постараемся приложить все усилия для воплощения в жизнь упомянутых идей. Вся борьба впереди. Благодарю за оказанное доверие. Вода точит камень.
Источник: Aryba.kg
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