Айбек Мырза: «Решил не участвовать в выборах»

Я объединился с патриотическими силами и поднимаю ряд идей.

— Отвечу единомышленникам, друзьям и знакомым, которые задают мне вопрос: «Айбек, будешь участвовать в выборах? От какой партии?»

Я объединился с патриотическими силами и поднимаю ряд идей.

Суть следующая. Проведение конституционных реформ путем народного референдума:

— Отчетность власти перед народом (народный курултай);

— Форма правления (полностью президентское или полностью парламентское);

— Избирательная система (партийная, смешанная или одномандатная);

— Возвращение месторождений полезных ископаемых народу, чтобы они разрабатывались на благо народа;

— Возвращение государству незаконно приватизированных объектов и т. д.

Так как не нашлось партий, которые полностью поддерживают эти идеи, я решил не участвовать в выборах. С Божьей помощью постараемся приложить все усилия для воплощения в жизнь упомянутых идей. Вся борьба впереди. Благодарю за оказанное доверие. Вода точит камень.

Источник: Aryba.kg