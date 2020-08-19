Судьи, назначенные в Ошский и Джалал-Абадский городские суды, принесли присягу

В Верховном суде КР 18 августа принесли присягу судьи местных судов, назначенные Указом президента от 14 августа 2020 года УП № 156.
Как сообщает ВС КР, согласно Указу президента от 14 августа 2020 года УП № 157, для осуществления полномочий судьи направлены в Ошский городской суд — Жапаров Мамасадык Токтосунович, в Джалал-Абадский городской суд — Шерматов Миран Бакытбекович.
Заместитель председателя Верховного суда КР Каныбек Бокоев поздравил назначенных судей и призвал быть верными принесенной ими присяге.
Источник: Элгезит
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