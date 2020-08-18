Минздрав пересмотрел статистику по смертности от COVID: 437 случаев из статистики убрали

Министерство здравоохранения КР пересмотрело статистику по летальным случаям среди пациентов с коронавирусом нового типа.
Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.
По его словам, по состоянию на 18 августа в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 53 случая смерти от коронавируса нового типа.
Замминистра уточнил, что ранее статистика по летальным случаям велась исходя из наличия положительного результата ПЦР-исследования на COVID-19 U07.1 и признаков пневмонии для COVID-19 U07.2, что привело к искажению числа умерших.
«В связи с этим была создана спецкомиссия по изучению причин смертей среди пациентов с COVID-19. Комиссия, изучив опыт других стран, используя оперативный анализ смертности за 7 месяцев 2019-2020 годов, а также основываясь на Международных методических рекомендациях по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти, пришла к выводу, что в 437 случаях (29%) COVID-19 не являлся основной причиной, приведшей к смерти. Среди 437 случаев в 358 случаях (82%) причиной смерти явилась коронарная болезнь сердца, в 24 случаях (5,6%) – острый инфаркт миокарда, в 13 случаях (3,1%) – острые нарушения мозгового кровообращения, в 10 случаях (2,5%) – острая почечная недостаточность, в 32 случаях (6,8%) – другие причины (суициды, онкозаболевания и др.)», — отметил Мадами Каратаев.
Замминистра добавил, что подобные меры были приняты Великобританией и Испанией, в результате чего статистика была уменьшена на 5 тысяч 359 до 2 тысяч случаев.
Таким образом, на сегодняшний день количество летальных исходов составляет 1 тысяча 53 случая, показатель летальности – 2,4%, показатель смертности на 1 млн населения – 162.
«В пользу пересмотра статистика также говорит то, что по итогам 7 месяцев не наблюдалась избыточная смертность, 19 тысяч 346 случаев за 7 месяцев 2019 года (или 301,3 на 100 тысяч населения) против 18 тысяч 799 случаев за 7 месяцев 2020 года (или 287 на 100 тысяч населения)», — подытожил Каратаев.
Источник: Элгезит
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