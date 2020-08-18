Во дает Боронов, молодец, эй!

Можно увидеть, как кыргызское правительство во главе с Бороновым проделывает полезную для народа работу в некоторых учреждениях.

Этого недостаточно, но приемлемо. Ему удалось сократить бюрократическую волокиту при выдаче льготных кредитов. Отныне предпринимателям нужно три документа вместо семи, чтобы получить кредит в банке. Вот с таких вещей и начинаются реформы. До этого предпринимались правильные шаги, вроде «Единого окна», но с тех пор ничем правительство не удивляло. Но он поступил как молодец, подумав об испытывающем трудности народе в такое время. В данное время направлены на освоение 14 млрд сомов, выделенные в рамках программы поддержки бизнеса.

Источник: газета «Факты.kg» №17 от 18.08.2020 / стр. 2