Курманбек Бакиев с семьей покинул Белоруссию?

Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев покинул страну вместе с семьей в связи с событиями в Беларуси.
По неподтвержденным данным, Бакиев с семьей отправился в Великобританию где проживает его сын Максим Бакиев.
Отметим, согласно решению суда его активы и весь бизнес, который он уже вывел из Кыргызстана, должны быть переданы в пользу Кыргызстана. Например, «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» инвестирует миллиарды в строительство агропромышленного комплекса.
Среди акционеров этой корпорации - К. Бакиев и его сыновья Марат и Максим. Даниил Урицкий - генеральный директор корпорации. Он известен в Кыргызстане как бывший премьер-министр Данияр Усенов. К слову, в день президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с работой корпорации, главой которой является Даниил Урицкий. И пока не известно, что будет в случае если Бакиев лишится покровительства президента республики Беларусь.
Напомним, на президентских выборах 9 августа в Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская - 10 процентов. Явка составила 84% из них проголосовали против всех кандидатов. После выборов в Минске вспыхнули протесты, несколько тысяч человек собрались в Парке Победы. Протесты против Лукашенко продолжаются.
Источник: media-center.kg
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