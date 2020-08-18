Мэрия Бишкека пожаловалась на прошедший съезд партии

Накануне на съезде одной из политпартий была повреждена зеленая зона — газон, за которым постоянно ухаживают сотрудники Бишкекзеленхоза.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Организаторы ивента в центре города – компания “Сан Маркетинг” установила оборудование: LED-экраны прямо на газонной части, очень близко к зеленым насаждениям, некоторая аппаратура была установлена прямо на мемориальных комплексах.

Санитарно-экологическая инспекция столичной мэрии (СЭИ) по Первомайскому району зафиксировала факт нарушения правил благоустройства. Составлен протокол по статье 120 Кодекса о нарушениях “Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог», вынесено постановление о наложении штрафа в размере 13 тысяч сомов.

Ранее на своей странице в Фейсбуке депутат Эльвира Сурабалдиева, говоря о съезде партии «Ата Мекен», отмечала, что акимиат и мэрия сначала потребовали убрать LCD-экраны, а потом и вовсе вырубили э/э.

«Орготдел партии спокойно отреагировали, так как наготове были генераторы, оказывается для старых партийцев, вечных оппозиционеров – явление привычное», – говорит нардеп.

Источник: reporter.kg