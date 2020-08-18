С 1 сентября муниципальные парковки в Бишкеке станут бесплатными в выходные и праздничные дни

Муниципальные парковки в Бишкеке станут бесплатными в выходные и праздничные дни.

Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, с 1 сентября деятельность муниципальных парковок будет осуществляться согласно временному положению о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок на территории города Бишкек. По положению режим работы муниципальных платных парковок устанавливается с 8:00 до 20:00, кроме выходных и праздничных дней, то есть парковка в нерабочие дни станет абсолютно бесплатной.



Отмечается, что услуги парковки транспорта оплачиваются после 15 минут бесплатного пребывания. От оплаты за парковку освобождаются люди с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды 1-2 групп), владельцы автотранспортных средств, обозначенных опознавательных знаком «Инвалид» и имеющие соответствующую отметку в регистрационных документах.

Официальный и единый тариф на муниципальных парковках и стоянках — 25 сомов вне зависимости от того, на какое время поставлен автомобиль.

В мэрии напомнили, как определить, что стоянка муниципальная:

Во-первых, это дорожные знаки, обозначающие принадлежность парковок муниципалитету;

Во-вторых, операторы муниципальных парковок одеты в специальный оранжевый жилет с логотипом МП «Бишкекские парковки и стоянки», имеют при себе специальные бейджи и обязательно выдают талон с печатью об оплате.

Список муниципальных парковок и стоянок можно посмотреть здесь.

Источник: Элгезит