(Видео) В бишкекской больнице с танцами проводили последнюю выздоровевшую от COVID-19 пациентку

Из медучреждения выписали всех пациентов, перенесших коронавирус

В Бишкеке из Кыргызской железнодорожной больницы выписали последнего выздоровевшего от COVID-19 пациента. Об этом сообщила заместитель главного врача лечебного учреждения Ирина Шевцова. По её словам, руководство клиники решило проводить домой последнего пациента торжественно.

«Пожилая пациентка, 1941 года рождения, поступила в нашу больницу 6 августа, - рассказала врач. - У нее диагностировали COVID-19. 80-летняя женщина с усилиями наших врачей вылечилась от двухсторонней пневмонии средней тяжести. 15 августа мы торжественно выписали ее и проводили домой».

Шевцова добавила, что больница сейчас работает в обычном режиме и принимает всех пациентов в соответствии с направлением медицинского учреждения.

Источник: vesti.kg