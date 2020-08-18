(Видео) В бишкекской больнице с танцами проводили последнюю выздоровевшую от COVID-19 пациентку 

Из медучреждения выписали всех пациентов, перенесших коронавирус
В Бишкеке из Кыргызской железнодорожной больницы выписали последнего выздоровевшего от COVID-19 пациента. Об этом сообщила заместитель главного врача лечебного учреждения Ирина Шевцова. По её словам, руководство клиники решило проводить домой последнего пациента торжественно.
«Пожилая пациентка, 1941 года рождения, поступила в нашу больницу 6 августа, - рассказала врач. - У нее диагностировали COVID-19. 80-летняя женщина с усилиями наших врачей вылечилась от двухсторонней пневмонии средней тяжести. 15 августа мы торжественно выписали ее и проводили домой».
Шевцова добавила, что больница сейчас работает в обычном режиме и принимает всех пациентов в соответствии с направлением медицинского учреждения.
Источник: vesti.kg
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