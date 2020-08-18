(Видео) Внук Назарбаева Нурали Алиев опубликовал трогательное видео о своем погибшем брате Айсултане

Внук первого президента Казахстана Нурали Алиев опубликовал трогательное видео о своем брате Айсултане Назарбаеве.
Фотографии, собранные в один ролик, опубликованы на странице в Instagram, передает Tengrinews.kz.
“Мой дорогой брат, словами не передать то, что я чувствую сейчас! Многое не было сказано, многое хочу сказать! Ты навсегда останешься в моей памяти! Я всегда буду любить тебя!” – написал Нурали Алиев.
Видео собрано из семейных фотографий.
16 августа стало известно о смерти Айсултана Назарбаева.
Айсултан Назарбаев окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте (2009—2010) и магистратуру университета КИМЭП по специальности “бизнес-администрирование”.
Служил в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Казахстана. Занимался футболом, выступал за несколько казахстанских и зарубежных клубов, в том числе за юношескую команду “Портсмута”.
Был вице-президентом Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.
Источник: reporter.kg
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