(Видео) Внук Назарбаева Нурали Алиев опубликовал трогательное видео о своем погибшем брате Айсултане

Внук первого президента Казахстана Нурали Алиев опубликовал трогательное видео о своем брате Айсултане Назарбаеве.

Фотографии, собранные в один ролик, опубликованы на странице в Instagram, передает Tengrinews.kz.

“Мой дорогой брат, словами не передать то, что я чувствую сейчас! Многое не было сказано, многое хочу сказать! Ты навсегда останешься в моей памяти! Я всегда буду любить тебя!” – написал Нурали Алиев.

Видео собрано из семейных фотографий.

16 августа стало известно о смерти Айсултана Назарбаева.

Айсултан Назарбаев окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте (2009—2010) и магистратуру университета КИМЭП по специальности “бизнес-администрирование”.

Служил в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Казахстана. Занимался футболом, выступал за несколько казахстанских и зарубежных клубов, в том числе за юношескую команду “Портсмута”.

Был вице-президентом Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.

Источник: reporter.kg