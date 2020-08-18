Учебный год в университетах и колледжах КР начнется онлайн

Новый учебный год в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования начнется онлайн с использованием дистанционных технологий.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования КР.
«Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в Кыргызстане, Министерство образования и науки приняло решение начать учебный год в высших и средних профессиональных учебных организациях (независимо от формы собственности) с использованием технологий дистанционного обучения для снижения риска заражением коронавирусом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что учебный процесс в вузах и спузах будет организован с использованием автоматизированных информационных систем, информационных платформ ZOOM, Google classroom, MOODLE, а также ресурсов WhatsApp, Skype, электронной почты, собственных электронных библиотек и электронной библиотеки Kirlibnet.
Образовательные организации разрабатывают планы самостоятельной работы студентов в соответствии с учебно-методическими комплексами дисциплин. Они также будут предоставлять материалы для дистанционного обучения, совершенствовать собственные информационные и образовательные ресурсы, принимать меры по обновлению материально-технической базы, необходимой для дистанционного формата.
В настоящее время оказывается методическая и техническая поддержка преподавателям вузов и спузов.
Консультативный совет при МОН КР выработал систематические рекомендации по подготовке человеческих ресурсов, образовательной среды, цифровой инфраструктуры, методической базы и методам оценивания учебного процесса в онлайн формате.
С 17 по 19 августа 2020 года МОН КР проводит вебинары для представителей вузов и спузов, на которых презентуются рекомендации по подготовке учебных заведений к началу учебного года в онлайн формате.
Источник: Элгезит
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