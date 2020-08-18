Второй этап «Безопасного города» должен завершиться до конца 2020 года. Но пока даже не начинали

У подрядчика – китайской компании «Шеньчжень» - нет даже технического проекта

Реализация второго этапа проекта «Безопасный город», кажется, откладывается. По крайней мере, такое впечатление производит ситуация, когда дедлайн все ближе, а подрядчик – Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. – даже не приступил к работе.

Дело в том, что, согласно конкурсным условиям, «установка сертифицированных специализированных технических средств» должна быть произведена не позднее одного календарного года.

А включает она в себя не один этап: техническое проектирование, получение необходимых документов для начала работ, монтаж и установку оборудования, ввод в тестовую эксплуатацию и только потом оказание услуг в промышленном формате.

На каком этапе сейчас компания? Надо полагать, что даже не на первом – ведь у Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. нет пока даже технического проекта. Тем временем на дворе уже август 2020 года.

Не так давно премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что подрядчик не реализует проект в срок из-за форс-мажорных обстоятельств.

Или общественность несправедлива и Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. действительно прикладывает усилия, чтобы скорее продвинуться в своей работе? Но открытой информации о последней нет, что тоже вызывает вопросы. Почему подобное бездействие не интересует Госкомитет информационных технологий и связи? Снова необъяснимое бездействие.

В ГКИТС пообещали дать Vesti.kg ответ, однако он все еще не поступил.

Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. фигурирует в деле о мошенничестве, по подозрению в котором в декабре 2019 года задержали бизнесмена Сыргака Кенжебаева. Речь шла о 350 тыс. долларов, которые предприниматель получил от будущего китайского инвестора, обещая помочь с тендером на реализацию «Безопасного города».

«Сыргак взял у меня 350 тыс. долларов и паспорт, а потом, после проведения тендера, потребовал еще 250 тыс., и тогда я отказался, - рассказал китайский бизнесмен Мойталифу Маймайтяминг, представляющий фирму. – Когда я начал просить свой паспорт, он отказался и стал угрожать мне связями в МВД».

Однако странным образом признание в даче взятки не заинтересовало органы.

Китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd стала победителем тендера на реализацию второго этапа «Безопасного города» 23 августа 2019 года. Она предложила выполнить работу всего за 2 млрд 654 млн 558 тыс. 940 сомов.

При этом Концерн радиостроения «Вега», уже завершивший работу по первому этапу, оценил вторую фазу в 4 млрд 802 млн 338 тыс. 446 сомов, а «Безопасность информационных систем» - и вовсе в 5 млрд 67 млн 794 тыс. 340 сомов.

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. называет себя инновационной компанией, специализирующейся на реализации высокотехнологичных проектов в сфере автоматизации и образования, а также медицине и других сферах. Создание «умных городов» тоже входит в число таких, но вот только информации об уже проделанной работе на сайте фирмы найти не удалось.

В Кыргызстане компания должна установить 306 АПК по всей стране, в том числе 46 в Бишкеке, 34 в Оше и 30 на трассе Бишкек-Ош.

Первый этап «Безопасного города», который за 35 млн долларов реализовала «Вега», успешно завершен. Правительство не раз отмечало, что после установки камер количество ДТП в столице и Чуйской области сократилось на 50-70%.

Источник: vesti.kg