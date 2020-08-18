За сутки 2 человека скончались от COVID-19. Всего умерли 1498 человек

Всего с начала эпидемии умерли 1498 человек.

В Кыргызстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались два человека, сообщил 18 августа Республиканский штаб.

По их данным, случаи зарегистрированы:

- Бишкек — 1;

- Баткенская область — 1.

Всего с начала эпидемии умерли 1498 человек.

Источник: zdorovie.akipress.org