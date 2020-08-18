За сутки выявлено 155 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего — 42 146

За минувшие сутки в Кыргызстане выявлено 155 новых случаев коронавируса и пневмонии.
Об этом 18 августа сообщили в Республиканском штабе.
Они выявлены:
- Бишкек – 40
- Иссык-Кульская область – 24
- Жалал-Абадская область – 24
- Ошская область – 14
- Чуйская область – 13
- Баткенская область – 12
- Ош – 11
- Нарынская область – 11
- Таласская область – 6
Всего за весь период эпидемии зарегистрировано 42 тыс. 146 случаев заражения.
Источник: zdorovie.akipress.org
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