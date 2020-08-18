Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 9

За сутки выявлено 155 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего — 42 146

За минувшие сутки в Кыргызстане выявлено 155 новых случаев коронавируса и пневмонии.

Об этом 18 августа сообщили в Республиканском штабе.

Они выявлены:

- Бишкек – 40

- Иссык-Кульская область – 24

- Жалал-Абадская область – 24

- Ошская область – 14

- Чуйская область – 13

- Баткенская область – 12

- Ош – 11

- Нарынская область – 11

- Таласская область – 6

Всего за весь период эпидемии зарегистрировано 42 тыс. 146 случаев заражения.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить