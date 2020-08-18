За сутки выявлено 155 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего — 42 146

За минувшие сутки в Кыргызстане выявлено 155 новых случаев коронавируса и пневмонии.

Об этом 18 августа сообщили в Республиканском штабе.

Они выявлены:

- Бишкек – 40

- Иссык-Кульская область – 24

- Жалал-Абадская область – 24

- Ошская область – 14

- Чуйская область – 13

- Баткенская область – 12

- Ош – 11

- Нарынская область – 11

- Таласская область – 6

Всего за весь период эпидемии зарегистрировано 42 тыс. 146 случаев заражения.

Источник: zdorovie.akipress.org