Женщины – не куклы, у мужчин нет права указывать им, как одеваться!

Бишкек, "Саясат. kg". Моя жизнь – это моя жизнь.

Каждая женщина должна сказать «нет» насилию. Права женщин – это права чьей-то матери, чьей-то сестры. Мы не куклы, чтобы другие за нас решали, как одеваться и как себя вести. Насилие имеет разные формы. Семейное насилие, сексизм на работе и ролики, задевающие честь женщин. Человек, прибегающий к любой форме насилия слаб, безволен и беспомощен, он в себя не верит, поэтому хочет таким способом показать свою силу. Наше государство должно выступать за то, чтобы остановить любую форму насилия над женщинами. Нужно проконтролировать в социальных сетях призывы к насилию.