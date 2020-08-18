В одном из районов Бишкека 20 августа не будет воды

В одном из районов столицы 20 августа не будет воды.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, в связи со строительно-монтажными работами 20 августа с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами: Суеркулова — Тыныстанова — Ахунбаева — река «Ала-Арча» — Медерова — Радищева — Л.Толстого — Ж.Пудовкина — Элебесова — Медерова — Ж.Пудовкина — Ахунбаева — Элебаева — Байтик-Баатыра.
Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.
По вопросам и проблемам, связанным с водоснабжением, можно обращаться по телефонам:
Центральная диспетчерская служба ПЭУ «Бишкекводоканал»: (0312) 56-03-20;
для обращений по внутридомовым сетям: (0312) 54-42-45, (0312) 54-42-44;
Управление «Горводопровод» (заявки по наружным сетям): (0312) 44-95-97, (0312) 44-96-45.
Фотофакты можно прислать на WhatsApp «Бишкекводоканала» по номеру (0770) 838-458.
Источник: Элгезит
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