Гульжигит Исаков, эксперт: «Нужна твердая рука, чтобы развивать страну!»

Там жесткая форма правления.

— Я несколько раз бывал в Беларуси. Экономика на уровне. Есть порядок. Предприятия работают. Одна из немногочисленных стран, которая сохранила народное богатство и не позволила разворовать под предлогом приватизации.

Там жесткая форма правления. В каждой стране нужна твердая рука, чтобы добиться развития. Пример тому – Южная Корея, Сингапур. Демократия принесет плоды только тогда, когда она установится в стране после жесткого режима. А если царит беспорядок, беззаконье, низкий уровень образования, то приход демократии будет похож на беспросветный тоннель. Демократия, где есть права и нет ответственности, – это демонократия. В беспросветном тоннеле образуются новые препятствия, в самых неожиданных местах.

Вряд ли добьешься хороших результатов, если будешь прислушиваться к молокососам, которые не являются государственниками. Тяжело прийти к единому решению. Если лидер, выбравший авторитарный путь, будет государственником, то от этого народ только выиграет. А если правитель не будет таким, то его свергнут. Шансы – 50/50.

Глобалистов обрадуют призывы без какой-либо программы, вроде: «Пускай уходит в отставку, а потом посмотрим». Лукашенко во время пандемии вел независимую политику и сильно насолил глобалистам. Превратился в белую ворону. Вел самостоятельную политику и вывел на чистую воду игры глобалистов. Если он продержится полгода и постепенно, мирным путем запустит процесс передачи власти, то покажет пример другим странам.

Наши две революции, или перевороты, называйте как хотите, соответствовали интересам глобалистов. Это укрепило их позиции. Нужно делать правильные выводы.

Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 12.08.2020 / стр. 12