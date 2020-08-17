Омурбек Абдырахман, экс-депутат: «Лжепатриотов развелось…»

А если ты оказался на госслужбе, не нужно делать одолжение и говорить, что служишь народу.

— Появилось ложное представление о «служении отечеству». Многие лжепатриоты, которые не успели даже наладить собственную жизнь, используют это выражение в собственных интересах. Например, торговцы работают на себя, но в то же время обеспечивают нас необходимыми вещами. У нас сейчас нет дефицита, как в советское время, можно купить любые товары. Торговцы думают о собственном бизнесе, но в то же время решают наши проблемы. Человек должен работать на себя. Если каждый будет стараться для себя, разбогатеет, создаст рабочие места, то он будет способствовать развитию отечества.

А если ты оказался на госслужбе, не нужно делать одолжение и говорить, что служишь народу. Четко выполняй свои обязанности, так как получаешь зарплату за счет государства…

Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 12.08.2020 / стр. 12