Омурбек Абдырахман, экс-депутат: «Лжепатриотов развелось…»

А если ты оказался на госслужбе, не нужно делать одолжение и говорить, что служишь народу.
— Появилось ложное представление о «служении отечеству». Многие лжепатриоты, которые не успели даже наладить собственную жизнь, используют это выражение в собственных интересах. Например, торговцы работают на себя, но в то же время обеспечивают нас необходимыми вещами. У нас сейчас нет дефицита, как в советское время, можно купить любые товары. Торговцы думают о собственном бизнесе, но в то же время решают наши проблемы. Человек должен работать на себя. Если каждый будет стараться для себя, разбогатеет, создаст рабочие места, то он будет способствовать развитию отечества.
А если ты оказался на госслужбе, не нужно делать одолжение и говорить, что служишь народу. Четко выполняй свои обязанности, так как получаешь зарплату за счет государства…
Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 12.08.2020 / стр. 12
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!