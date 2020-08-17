Жизнь, смерть и чудо. История самого разыскиваемого экс-премьера Кыргызстана

Минск после выборов президента страны нахлынули акции протестов оппозиции, а недавно прошли акции и за действующего президента Александра Лукашенко.

В моментах разгона митингующих и криков, мало кто из белорусов обратил внимание, кто стоит рядом с Лукашенко в ходе его визита в завод «БНБК», все, да не кыргызстанцы. Думаю, что многие наши граждане помнят о событиях 2010 года и до, когда у власти был тот самый – Данияр Усенов. О нем и поговорим.

Ныне Даниил Урицкий, а ранее Данияр Токтогулович Усенов родился 9 марта 1960 году. В 82-м окончил Фрунзенский политехнический институт.

Он успел поработать исполнительным директор Кыргызско-Британской инвестиционной компании, депутатом, а после и вице-спикером Законодательного собрания, председателем Комитета по налогам, сборам, пошлинам, банкам и банковской деятельности. С марта 2005 по февраль 2007 года он вице-премьер, с февраля по март 2007 года — первый вице-премьер, с октября 2007 по июль 2008 года — мэр Бишкека, с июля 2008 года — председатель правления Фонда развития.

Последние годы правления Бакиевых Усенов занимал должность руководителя администрации президента, а с 21 октября 2009 года по 7 апреля – премьер-министр.

Золотые должности помогли сколотить Усенову миллионное состояние, не все из которых он сумел вывести. Государственный фонд по управлению имуществом публиковал информацию о 122 конфискованных объектах Усенова, среди которых шесть административных зданий, многоквартирный дом, 14 жилых домов, 11 квартир, пять коттеджей, 19 земельных участков, 30 автотранспортных средств и многое другое.

Также в ходе апрельских событий 2010 года митингующие разграбили дом Усенова, который находился в южной части города, в так называемом Дипгородке, где находятся частные особняки.

Первые упоминания о местонахождении беглого экс-премьера были размытыми, в сети распространялась информация, что он бежал в Великобританию, где сейчас проживает сын беглого президента Бакиева Максим, а другие, что он в Беларуси. Позже в СМИ Республики Беларусь появились первые фотографии Усенова. Тогда же стала ясно его точное местонахождение, да еще и то, что он занял приличную там должность – глава Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). И звать его стали иначе – Даниил Урицкий.

Сам уже Уриций только раз прокомментировал свое «сходство» с кыргызским экс-премьером. Отвечая на вопрос журналиста, является ли он на самом деле бывшим премьер-министром Кыргызстана, Урицкий ответил, чтобы спрашивали у кыргызов. Но после попросил журналиста отложить в сторону камеру и диктофон, продемонстрировал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого и заявил: “Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии“.

СМИ, соцсети и народ тогда вновь стали требовать экстрадиции. Генеральная прокуратура Кыргызстана сообщала, Минск отказывается выдавать Урицкого, так как считают, что его на родине преследуют по политическим мотивам. Тогда же прокуратура убеждала, что работа по его экстрадиции продолжится.

Усенов проходил по ряду уголовных дел, по которым признан виновным и осужден на пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Тогда же прошли ряд акций протестов возле посольства Республики Беларусь с требованием выдать Усенова, но все безуспешно.

Время проходит, о нем вновь забыли, пока Лукашенко не посетил вышеуказанный завод после выборов президента в августе этого года.

“Данияр, я вижу ты человек принципиальный и честный и белорусов не обидишь, потому-что они очень похожи на кыргызов“, – сказал тогда президент Беларуси, официально «оживив» самого разыскиваемого экс-премьера Кыргызстана.

Источник: reporter.kg