Бабанов обманул власти. Что теперь будет?

В последнее время «республиканцы» воодушевились, а Бабанов готовится поднять голову, если представится случай, даже намерен победить на парламентских выборах.

Омурбек Бабанов достиг договоренности с властями, сказал: «Я ухожу из политики», — но в то же время тайно финансирует партию «Республика», засучил рукава, мол, если что-то произойдет, за моей спиной должен быть сильный фронт. Укрепляет свою позицию перед электоратом в Таласе, активно готовится к предстоящей большой борьбе. Ломает голову над тем, чтобы разбудить активистов по всей стране, добраться до финиша. В последнее время «республиканцы» воодушевились, а Бабанов готовится поднять голову, если представится случай, даже намерен победить на парламентских выборах. Кажется, он соврал властям…

Источник: газета «Азия news» №22 от 13.08.2020 / стр. 5