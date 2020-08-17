В Бишкеке возобновили рейды по выявлению детей-попрошаек

Столичные власти совместно с милиционерами проинспектировали улицы, парки и торговые центры

Мэрия Бишкеа возобновила пешие обходы городских улиц. Столичные власти ищут детей, которые попрошайничают, подвергаются насилию или вынуждены работать.

На это раз Первомайский акимиат совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД (ИДН), отделом защиты семьи и детей управления социального развития (ОПСД) проинспектировали улицы, парки и торговые центры.

К счастью, не выявили ни одного подростка без присмотра.

Рейды по защите детей продолжаются.

Напоминаем, что детям и подросткам (лицам, не достигшим 18-летнего возраста) запрещается находиться в общественных местах в ночное время суток (в летний период с 1 июня по 31 августа) с 23.00 часов до 06.00 часов, в остальное время с 22.00 часов до 06.00 часов, без сопровождения родителей и лиц их заменяющих.

Дорогие родители! Согласно законодательству именно вы несете ответственность за воспитание, содержание и обеспечение безопасности детей. Любое использование детского труда в наихудших его проявлениях запрещается!

Дорогие горожане! Если вы стали свидетелями жестокого обращения с детьми или занимающихся попрошайничеством, сразу звоните в милицию 102 и нам, в отделы поддержки семьи и детей по районам, а также:

Октябрьский район: 510375, 0772637987 Назгуль Солтонбаева ;

Ленинский район: 883899,0502021404 Нуриза Сталбекова;

Свердловский район: 530576, 0706821676 Тамара Акжолтоева;

Первомайский район: 670386, 0553 225 905 Айбек Бекетаев;

Горячая линия министерства труда и социального развития КР: 111

Мэрия Бишкека