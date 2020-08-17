За сутки в Кыргызстане от коронавируса умер 1 человек

В Кыргызстане за сутки зарегистрирован один летальный исход от COVID-19.

Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.

По ее словам, летальный исход зарегистрирован в Баткенской области.

Всего от коронавируса умерли 1 тыс. 496 человек.

Источник: Кабар