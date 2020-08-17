В Кыргызстане зарегистрированы 135 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего - 41 991

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 991.
В Кыргызстане на утро 17 августа выявлено 135 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщил Республиканский штаб.
Новые случаи в разрезе регионов (57 лабораторно подтвержденных / 78 клинико-эпидемиологически подтвержденных):
- Бишкек — 35 (15 / 20)
- Жалал-Абадская область — 25 (16 / 9)
- Баткенская область — 19 (15 / 4)
- Ошская область — 13 (3 / 10)
- г.Ош — 1 (0 / 1)
- Иссык-Кульская область — 15 (4 / 11)
- Чуйская область — 21 (3/18)
- Нарынская область — 3 (1 / 2)
- Таласская область — 3 (0 / 3)
Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 991.
За все время зарегистрировано 18 080 лабораторно подтвержденных случаев и 23 911 клинико-эпидемиологически подтвержденный случай.
Источник: zdorovie.akipress.org
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