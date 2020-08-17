Внесены изменения в Закон КР «Об образовании»

Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об образовании».
Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 24 июня 2020 года. Он разработан в целях обеспечения прав граждан по предоставлению дополнительных образовательных услуг, направленных на приобретение знаний и умений в целях саморазвития и удовлетворения личных потребностей.
В соответствии с частью первой статьи 28 Закона Кыргызской Республики «Об образовании» правом на занятие педагогической деятельностью обладают лица, получившие необходимое образование и соответствующую педагогическую квалификацию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.
Согласно части второй статьи 28 Закона лица, не имеющие педагогического образования и квалификации, имеют право на педагогическую (преподавательскую) деятельность в случаях:
- прохождения переподготовки;
- обучения навыкам деятельности, определяемым правительством Кыргызской Республики;
- проведения занятий в порядке репетиторства и тренингов.
Подписанным Законом абзац третий части второй статьи 28 Закона Кыргызской Республики «Об образовании» признан утратившим силу.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Источник: Элгезит
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