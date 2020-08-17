(Видео) Кыргызстанка: Совесть кыргызских мужчин спит, когда наших девушек похищают и насилуют

Когда проснется совесть кыргызских мужчин?

«Объясните своим друзьям, сыновьям и братьям, что кыргызская девочка - не вещь, а человек»

На днях один из резидентов «Тамашоу» решил преподать урок девушкам, которые надевают короткие юбки, однако сам стал объектом критики.

Многих пользователей возмутил посыл соотечественника, сравнившего девушку в мини-юбке с работницей коммерческого секса. Так, активистки из Кыргызстана начали записывать в ответ видеообращения, призывающие мужчин к совести. Одно из таких обращений неравнодушная пользовательница соцсети Instagram @kok_bet разместила на своей странице.

«Когда проснется совесть кыргызских мужчин? Когда кыргызская девушка надевает короткую юбку, курит сигареты, выпивает, ярко красится, выходит замуж за представителя другой национальности, о ней каждый раз судачат, снимаются различные вайны (короткие ролики). Однако совесть кыргызских мужчин не просыпается, когда в результате похищения, девушки заканчивают жизнь, как Бурулай. Обрываются жизни женщин, подвергнувшихся домашнему насилию. Их совесть спит, когда мужчины, не чувствуя своей ответственности, не платят алименты своим детям, не оказывают им помощь. Совесть кыргыза спит, когда он насилует молодую девушку, падчерицу, даже свою дочь. Все это называют мужественностью.

Уважаемые кыргызские воспитанные джигиты! Если вы и вправду переживаете за судьбу кыргызской девушки, хотите призвать ее к совести, тогда начните с себя. Научите ответственности себя, дядю, брата, друга и сына. Объясните, что кыргызская девочка - не вещь, а человек. И расскажите, насколько дорога жизнь каждого человека. Это будет проявлением большой любви и поддержки женщин со стороны кыргызских мужчин», - сказала кыргызстанка.

Источник: vesti.kg