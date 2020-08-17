Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана и сделала обращение

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана»
Бывший председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила сообщения о смерти своего сына и внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Айсултана.
«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.
Дарига Назарбаева обратилась к общественности с просьбой проявить понимание и уважительное отношение к невосполнимой для ее семьи утрате.
О смерти Айсултана Назарбаева вчера сообщили СМИ Казахстана. Причина смерти выясняется. Предварительно, это могла быть остановка сердца. Другие подробности пока неизвестны. Айсултану Назарбаеву было 30 лет.
Источник: 24.kg
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