Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана и сделала обращение

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана»

Бывший председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила сообщения о смерти своего сына и внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Айсултана.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Дарига Назарбаева обратилась к общественности с просьбой проявить понимание и уважительное отношение к невосполнимой для ее семьи утрате.

О смерти Айсултана Назарбаева вчера сообщили СМИ Казахстана. Причина смерти выясняется. Предварительно, это могла быть остановка сердца. Другие подробности пока неизвестны. Айсултану Назарбаеву было 30 лет.

Источник: 24.kg