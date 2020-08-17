ГКНБ задержал главного инспектора по контролю за крупными Налогоплательщиками

Антикоррупционная служба ГКНБ задержал главного инспектора УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГКНБ, следствием была пресечена деятельность устойчивой группы ответственных работников госпредприятия «НК Кыргыз Темир Жолу», представителей частных компаний-поставщиков, а также сотрудников контролирующих и проверяющих органов, чья преступная деятельность была направлена на вывод из госпредприятия крупных сумм денежных средств под видом поставок товаров, выполнения работ и оказания различных услуг по завышенным ценам.

Так, на основании добытых неопровержимых доказательств, 14 августа 2020 года был задержан главный инспектор управления по контролю за крупными налогоплательщиками ГНС при ПКР А.М., который являясь представителем власти покровительствовал и был связан с отдельными компаниями, принимавшими участие в конкурсах ГП «НК Кыргыз Темир Жолу» и играл ключевую роль в функционировании отмеченной коррупционной схемы.

Задержанный А.М. был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, уведомлен о подозрении по ст.319 ч.1 УК КР (коррупция), а 15 августа 2020 года Первомайским районным судом г.Бишкек применена ему мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: media-center.kg