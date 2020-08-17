Кажется, Клара Сооронкулова хочет поднять шумиху

В таких обстоятельствах ничего не остается, кроме как поднимать шумиху среди общественности, привлекая внимание к себе.
У председателя партии «Реформа» Клары Сооронкуловой и у ее соратников, в основном нпошников нет шансов победить на парламентских выборах. А какой электорат поддержит, если они испытывают финансовые трудности? В таких обстоятельствах ничего не остается, кроме как поднимать шумиху среди общественности, привлекая внимание к себе. Может поэтому Клара Сооронкулова пытается раздуть скандал? Стоит нпошникам показать определенные результаты западным «дирижерам», как они потом начинают «жировать». Тяжело назвать их «экспертами», ближе к выборам представители «Реформы» вместе со своими партнерами ищут к чему придраться, копаются в делах идущих на выборы партий, стараются поднять шумиху. Это особое искусство, они постараются показать весь свой талант…
Источник: газета «Азия news» №22 от 13.08.2020 / стр. 5
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