Кажется, Клара Сооронкулова хочет поднять шумиху

В таких обстоятельствах ничего не остается, кроме как поднимать шумиху среди общественности, привлекая внимание к себе.

У председателя партии «Реформа» Клары Сооронкуловой и у ее соратников, в основном нпошников нет шансов победить на парламентских выборах. А какой электорат поддержит, если они испытывают финансовые трудности? В таких обстоятельствах ничего не остается, кроме как поднимать шумиху среди общественности, привлекая внимание к себе. Может поэтому Клара Сооронкулова пытается раздуть скандал? Стоит нпошникам показать определенные результаты западным «дирижерам», как они потом начинают «жировать». Тяжело назвать их «экспертами», ближе к выборам представители «Реформы» вместе со своими партнерами ищут к чему придраться, копаются в делах идущих на выборы партий, стараются поднять шумиху. Это особое искусство, они постараются показать весь свой талант…

Источник: газета «Азия news» №22 от 13.08.2020 / стр. 5