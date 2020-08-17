В Чолпон-Ате задержан член ОПГ за хранение марихуаны

В Иссык-Кульской области милиция задержала члена ОПГ за хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе УВД области.

По данным милиции, оперативникам ОБОП СКМ УВД региона поступила оперативная информация о том, что мужчина по прозвищу «Нуке» на территории г. Чолпон-Ата хранит у себя дома наркотические вещества.

Данный факт было зарегистрировано в ЕРПП ОВД Иссык-Кульского района и было начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренной со ст. 267 ч.1 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого лица в незаконном хранении наркотиков. Им оказался 23-летний житель г. Чолпон-Ата Э.Э., состоящий на оперативном учете МВД КР как член организованной преступной группировки.

В рамках досудебного производства был осуществлен санкционированный обыск в доме подозреваемого, где была обнаружена и изъята в целлофановом пакете мелкая партия вещества темно-зеленого цвета с характерным запахом дикорастущей конопли. При контрольном взвешивании вес изъятого вещества составил 295 граммов.

Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятое вещество относится к наркотическому веществу марихуана.

Задержанный был водворен в ИВС ОВД до избрания меры пресечения в суде. Ведется следствие.

Источник: Кабар