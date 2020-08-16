За сутки 2 человека скончались от коронавируса и пневмонии

Всего с начала эпидемии умерли 1495 человек.

В Кыргызстане за сутки от корронавируса и пневмонии скончались 2 человека. Об этом сообщил 16 августа Республиканский штаб.

Случаи смерти зарегистрированы:

- город Бишкек — 1;

- Нарынская область — 1.

Всего с начала эпидемии умерли 1495 человек.

Источник: zdorovie.akipress.org