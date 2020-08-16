На утро 16 августа выявлены 211 новых случаев коронавируса. Всего — 41 856

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 856.

В Кыргызстане на утро 16 августа выявлены 211 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

- Иссык-Кульская область — 47

- Бишкек — 46

- Жалал-Абадская область — 27

- Ошская область — 26

- Баткенская область — 22

- Чуйская область — 19

- Ош — 14

- Таласская область — 7

- Нарынская область — 3

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 856.

Источник: zdorovie.akipress.org