На утро 16 августа выявлены 211 новых случаев коронавируса. Всего — 41 856

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 856.
В Кыргызстане на утро 16 августа выявлены 211 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
- Иссык-Кульская область — 47
- Бишкек — 46
- Жалал-Абадская область — 27
- Ошская область — 26
- Баткенская область — 22
- Чуйская область — 19
- Ош — 14
- Таласская область — 7
- Нарынская область — 3
Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 856.
Источник: zdorovie.akipress.org
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